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بعد تخطيها 45 درجة.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 02:47 م
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
شيماء مجدي
قدم الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، النصائح للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة من أهمها عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، والمضطر يستخدم واقيا من الشمس.

وقال "عبد العال"، خلال استضافته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، إلن ارتداء الملابس القطنية الفاتحة قد يؤدى إلى شعور الفرد بالرطوبة ويقلل من الحرارة.

وحذر قائدى السيارات من ملء تانك البنزين فى السيارات لتبخر البنزين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، كما حذر من ملء أطر السيارات بالهواء حتى لاتنفجر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أنه يجب تناول المزيد من السوائل فى الإفطار والسحور لتعويض ما فقده الجسم من سوائل.

وأفاد رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأن اليوم هو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيثُ تصل الحرارة إلى 45 فى الظل، لافتًا إلى أن الارتفاع الحالى فى درجات الحرارة ليس الأول الذى تشهده البلاد فى تاريخها.

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