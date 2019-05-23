رئيس وزراء باكستان مهنئا نظيره الهندي بالفوز في الانتخابات: نتطلع للعمل من أجل السلام

هنأ رئيس وزراء باكستان عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي بفوز حزبه الهندوسي بهاراتيا جاناتا في الانتخابات.



وكتب خان على تويتر "أهنئ رئيس الوزراء مودي على الفوز الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه.



وتابع: اتطلع للعمل معه من أجل السلام والتقدم والرخاء في جنوب آسيا".



وشابت التوترات علاقة البلدين في الأشهر القليلة الماضية بعد مواجهة شملت قصفا جويا من كلا الجارتين ضد بعضهما البعض ووصلت إلى اشتباك جوي قصير قبل أن تهدأ التوترات.



وفيما يحتمل أن يكون تحذيرا للهند أعلنت باكستان أيضا عن إجراء تدريب على إطلاق الصاروخ الباليستي شاهين 2 الذي تقول إنه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمسافة تصل إلى 1500 ميل.

