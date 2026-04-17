الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصحة: ارتفاع نسبة كبار السن إلى 17.5% بحلول عام 2072

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استعرضت  الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، التجربة المصرية في التعامل مع التحولات الديموغرافية، وبحثت سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالي السكان والصحة الإنجابية.

وشاركت الدكتورة عبلة الألفي، في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، على هامش الدورة الـ59 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية بنيويورك.

وشاركت الدكتورة عبلة الألفي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «التحولات الديموجرافية، والمستقبل الرقمي، والتنمية المستدامة: تحقيق عائد الشيخوخة السكانية». وأكدت أهمية التعامل مع شيخوخة السكان كفرصة تنموية، مشيرة إلى أن مصر تتبنى نهجاً شاملاً لدورة الحياة يركز على الاستثمار في الصحة والتعليم منذ المراحل المبكرة، بما يدعم شيخوخة صحية ونشطة في إطار رؤية مصر 2030.

ملامح الرؤية المصرية لإعادة تشكيل المستقبل الديموغرافي

واستعرضت ملامح الرؤية المصرية لإعادة تشكيل المستقبل الديموغرافي، مشيرة إلى توقعات ارتفاع نسبة كبار السن إلى نحو 17.5% بحلول عام 2072، وتحول مصر نحو «العمود السكاني»، مؤكدة اعتماد الاستراتيجية المصرية على «نهج مسار الحياة» مع التركيز على «الألف يوم الذهبية الأولى» كأساس لبناء القدرات الصحية والذهنية، وتبني مفهوم «عائد الشيخوخة» لتعظيم الاستفادة الاقتصادية.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، عقدت لقاءً مع سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للسكان بدولة قطر. استعرضت خلاله النهج الوقائي الشامل الذي تتبناه مصر، بدءاً من فحوصات ما قبل الزواج، مروراً بمتابعة السيدات قبل الحمل وأثناءه، وصولاً إلى التوسع في برامج التوعية عبر الرعاية الصحية الأولية. كما ناقش الجانبان تطوير النظام الصحي المصري من خلال تعزيز الرعاية الأولية، والتأمين الصحي الشامل، والابتكار في الخدمات عن بُعد، والذي ساهم في خفض معدل الخصوبة إلى 2.3 طفل لكل سيدة.

وعقدت اجتماعاً مع الدكتورة بثينة حسين، الأمين العام للمجلس القومي للسكان بالسودان، والدكتور حبيب محمد بإدارة التخطيط والسياسات. تم خلاله الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك في مجالي الصحة والسكان، يشمل نقل التجربة المصرية في تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ برامج تنمية الأسرة تحت مظلة جامعة الدول العربية. واتفق الجانبان على تنفيذ مشروع تجريبي في الخرطوم لبدء التعاون العملي، مع الاستفادة من الخبرة المصرية في الحملات الإعلامية والمنصات الرقمية لتعزيز الوعي المجتمعي.

وفي لقاء مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي التحديات التي تواجه الصحة الإنجابية في مصر، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الولادة القيصرية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهتها من خلال التوعية بمخاطر العمليات غير المبررة، وتطوير خدمات صديقة للأم، والتوسع في المراكز المتخصصة داخل المستشفيات الحكومية.

وزير الصحة والسكان الشركاء الإقليميين الديموغرافية الأمم المتحدة نيويورك

صورة أرشيفية

