لقاء رهباني بأسيوط يناقش تحديات الرسالة في عالم متغير

استضاف دير جروحات القديس فرنسيس، بأسيوط، اللقاء الرهباني لمنطقة أسيوط، بمشاركة عدد من الرهبان، وذلك في إطار دعم الحياة الرهبانية، وتعزيز روح الرسالة في ظل التحديات المعاصرة.

جاء اللقاء بمرافقة الأب لوكاس حلمي، والأخ جرجس متى، حيث قدّم الأب لوكاس تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان" ملامح الراهب المُرسَل وتحديات الرسالة في عالم متغير"، تناول خلاله أبرز السمات التي ينبغي أن يتحلى بها الراهب في خدمته، وأهمية الانفتاح على الواقع المعاصر مع الحفاظ على الهوية الروحية.

كذلك، تطرق الحديث إلى التحديات التي تواجه الرسالة الرهبانية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكدين ضرورة التجدد المستمر في الفكر، والخدمة، بما يواكب احتياجات الإنسان المعاصر، دون التفريط في جوهر الدعوة الرهبانية.

جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات الروحية، والتكوينية التي تهدف إلى دعم الرهبان في مسيرتهم، وتعزيز دورهم في خدمة الكنيسة، والمجتمع.