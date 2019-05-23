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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة طفل دهسه جرار رمال بالسيدة زينب

الخميس 23/مايو/2019 - 03:36 م
جثة
جثة
اسلام مقلد
صرحت نيابة السيدة زينب، بدفن جثة طفل عمره 4 سنوات لقى مصرعه إثر دهسه جرار رمال بمنطقة السيدة زينب، كما أمرت بسرعة ضبط السائق للتحقيق معه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود طفل متوفى بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء لهو الطفل عمره حوالى 4 سنوات، بجوار كمية من الرمال دهسه جرار مما أدى إلى مصرعة على الفور ولاذ السائق المتسبب في الحادث بالفرار.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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