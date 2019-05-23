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أخبار البلد

اليوم.. عرض فني لفرقة بورسعيد الشعبية على مسرح الصحفيين

الخميس 23/مايو/2019 - 05:09 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين مساء اليوم الخميس، حفل لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية على مسرح النقابة.

وصرح حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط، بأن اليوم الخميس الموافق ١٨ رمضان يشهد عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين، في التاسعة والنصف مساء، وذلك في ختام العروض الفنية التى تم الاتفاق عليها مع وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في شهر رمضان لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وتم تنظيم ثلاثة عروض لفرق العريش وسوهاج ومطروح للفنون الشعبية.

وقال "الزناتي" في تصريحات إن هذه العروض تأتى على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عواض الذى لا يألوا جهدًا فى تقديم الفن الراقي الهادف.

واوضح الزناتى ان العروض كلها بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم وذلك بجهود الزميل الكاتب الصحفي يهاب شام الذي كان له دور كبير فى الاتفاق الذي جرى بين هيئة قصور الثقافة ونقابة الصحفيين لتقديم هذه العروض على مسرحها.

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