عاصى الحلانى يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

كشف المطرب عاصى الحلانى، عن تفاصيل البومه الجديد والذى من المقرر ان يطرحه تدريجيا بعد عيد الفطر المقبل.



وقال عاصى الحلانى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "لكل العم يسألوا ما هوا العمل القادم بدأنا التحضير لأغنية بتصدر من خلال شركة روتانا على العيد باذن الله ورح يتوالى صدور باقي أغاني الألبوم .. عدد الأغاني ثمانية مبدأيًا بالهجات اللبنانية والعراقية والبدوي والمصري يتضمن الألبوم الشعبي كلاسيك طرب شعبي اتمنى العمل ينال اعجابكم".



يذكر ان عاصى الحلانى يتعاون فى هذا الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.