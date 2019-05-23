ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عاصى الحلانى يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

الخميس 23/مايو/2019 - 05:23 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشف المطرب عاصى الحلانى، عن تفاصيل البومه الجديد والذى من المقرر ان يطرحه تدريجيا بعد عيد الفطر المقبل.

وقال عاصى الحلانى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "لكل العم يسألوا ما هوا العمل القادم بدأنا التحضير لأغنية بتصدر من خلال شركة روتانا على العيد باذن الله ورح يتوالى صدور باقي أغاني الألبوم .. عدد الأغاني ثمانية مبدأيًا بالهجات اللبنانية والعراقية والبدوي والمصري يتضمن الألبوم الشعبي كلاسيك طرب شعبي اتمنى العمل ينال اعجابكم".

يذكر ان عاصى الحلانى يتعاون فى هذا الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

ترشيحاتنا

محمد شاهين يقدم نصيحة هامة لاستخدام التكييف في الحر

وزير الرياضة السابق يسخر من اختيارات قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

بعد حسم البقاء فى الدورى .. على ماهر يعلن أول الراحلين عن إنبى

بشرى سارة في ليفربول قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

البيض الأحمر بـ 33 جنيها.. وانخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن

منتصر الرفاعى يكشف المسئول عن اختيار قائمة منتخب مصر المثيرة للجدل.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور