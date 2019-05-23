التخطيط تستعرض التحول الرقمي ببورسعيد كأول محافظة ذكية 2019

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تقرير صادر عنها الجهود المبذولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار تكليف رئيس الجمهورية بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية في 30 يونيو 2019، وفى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.



وأكدت الوزارة تنفيذ العديد من الخدمات والمشروعات في محافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى بناء معلوماتي قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إداري كفء فعال وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، منوهة عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.



وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما وصلت إليه خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي ببورسعيد، حيث تتضمن بوابة بورسعيد الإلكترونية مجموعة حزم خدمات هى الأحوال المدنية، المرور، الشهر العقاري، الإسكان، التأمين الصحي الشامل، النيابة والتوثيق، حيث تهدف البوابة إلى إعلام المواطن والمستثمر والسائح بما تقدمه المحافظة بشفافية وتقديم شرح للخدمات وآلية تنفيذها والوثائق التي تطلبها كل خدمة، فضلًا عن تسجيل جميع خطط التنمية بالمحافظة وتوفير الوقت والجهد من خلال الربط مع بوابات الخدمات الحكومية.



وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير عدد (3) وحدات مرور فى بورفؤاد وبورسعيد ومنفذ بورسعيد، كما تم إتاحة 6 خدمات هى طلب استخراج بدل الفاقد تسيير، طلب استخراج بدل تالف تسيير، طلب استخراج بدل فاقد قيادة، طلب استخراج بدل تالف قيادة، تجديد رخصة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات مركبة، كذلك تم الانتهاء من تطوير عدد (3) نيابات مرور في بورسعيد وبورسعيد الكلية وبورفؤاد، وإتاحة 6 خدمات هى استعلام عن المخالفات القيادة، تظلم لمخالفات القيادة، إصدار شهادة براءة ذمة للقيادة، استعلام عن المخالفات للتسيير، تظلم لمخالفات التسيير وإصدار شهادة براءة ذمة للتسيير.



وفيما يتعلق بمشروع الإدارة المحلية فقد تم الانتهاء من ميكنة (7) مراكز تكنولوجية ببورسعيد، وإتاحة عدد 50 خدمة بأحياء المحافظة، و20 خدمة بالديوان، كما تم الانتهاء من ميكنة عدد (1) مكتب شهر عقاري يتيح 13 خدمة مختلفة، أما نظام دخول وخروج المرضى ADT فقد تم الانتهاء من ميكنة (10) مستشفيات، بالإضافة إلى ميكنة (21) مكتب صحة بمشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة (32) مكتب تطعيمات، وحول مشروع إنفاذ القانون فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد (9) اقسام شرطة واتاحة خدمة ميكنة المحاضر والربط بين أقسام الشرطة والنيابات بالمحافظة، وكذا تم الانتهاء من ميكنة (6) محاكم ومأمورية استئناف وإتاحة (5) خدمات، والانتهاء من ميكنة عدد (2) مكتب طب شرعي، والانتهاء من عدد (5) نيابات فى مشروع تنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام ببورسعيد.



وحول مشروع السجل التجارى ببورسعيد فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد (2) مكتب سجل تجاري هما بورسعيد وغرفة بورسعيد، أما بالنسبة لمشروع نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني فقد تم الانتهاء من صرف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بمحافظة بورسعيد لخدمات المحليات عدد 9 نقاط، الشهر العقاري عدد 2 نقطة، السجل التجارى عدد 2 نقطة ونيابة المرور 10 نقاط.



وفي إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، وكذا التحول الرقمي داخل محافظة بورسعيد، فقد تم التنسيق والإعداد لبدء تدريب عدد (1473) موظف من العاملين داخل ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لكل من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.