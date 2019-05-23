ترامب: بيلوسي فقدت صوابها

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الخميس، بعد انهيار محادثات البنية التحتية مع النواب الديمقراطيين أمس وسط تحقيقات الكونجرس في أعمال وإدارة ترامب.



وقال ترامب خلال تصريحات بشأن حزمة مساعدات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين "أخبركم بماذا... كنت أشاهدها وأتابعها منذ فترة طويلة. إنها ليست نفس الشخص. لقد فقدت صوابها".



وأضاف ترامب أن رئيسة مجلس النواب لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وأبلغت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أنها تريد أسبوعين لتدرس الاتفاقية.



وتابع قائلا "بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، إنها لا تفهمه... لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس مشروع القانون".



وفي العادة، يقضي رئيس مجلس النواب بعض الوقت في دراسة مثل هذه الاتفاقية قبل أن يعرضها على المجلس في إطار العملية التشريعية.