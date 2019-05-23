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العدل الأمريكية توجه 17 اتهامًا بنشر معلومات سرية إلى مؤسس ويكيليكس

الخميس 23/مايو/2019 - 11:30 م
صدى البلد
أ ش أ
وجّهت وزارة العدل الأمريكية اليوم /الخميس/ 17 اتهامًا إضافيًا إلى مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان اسانج، بتلقي ونشر معلومات سرية.

وأوضحت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم أن الاتهامات الجديدة تتخطى لائحة اتهامات أولية ضد أسانج تم الإعلان عنها الشهر الماضي واتهم فيها بالتآمر مع تشيلسي مانينج، المدانة بتسريب مستندات خاصة بالجيش الأمريكي، لاختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية.

وتقول لائحة الاتهام الجديدة إن اسانج تآمر مع مانينج للحصول على ونشر وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي بما في ذلك برقيات وزارة الخارجية وتقارير حول حربي العراق وأفغانستان.

ووصفت هذه اللائحة ذلك التآمر بأنه كان يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا للولايات المتحدة.

ولايزال جوليان اسانج، 47 عامًا، قيد الاحتجاز في العاصمة البريطانية لندن بعد طرده من السفارة الإكوادورية في أبريل الماضي حيث تسعى واشنطن إلى تسلمه من بريطانيا.

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