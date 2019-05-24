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تعليم

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الإفريقي ...صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:53 ص
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال باليوم العالمي للشباب الافريقي
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب احتفالية الجامعة باليوم العالمي للشباب الأفريقي والتي أقيمت اليوم بملعب كلية الزراعة بالفيوم جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الأفريقي وذلك بمشاركة الطلاب الوافدين من جنوب وشمال السودان وطلاب جامعة الفيوم.

حضر الاحتفال أ.د أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وهشام رجب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وخلال الاحتفالية قام الطلاب الوافدون بالاشتراك مع طلاب جامعة الفيوم بعمل مسابقات في كرة القدم ، ألعاب القوى ، شد الحبل ، مصارعة الذراعين ، كرة السرعة.
جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الإفريقي ...صور
جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الإفريقي ...صور
جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الإفريقي ...صور
جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للشباب الإفريقي ...صور

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