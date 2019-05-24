شاهد.. حلا شيحة بفستان الزفاف عبر انستجرام

شاركت النجمة حلا شيحة جمهورها بنشر مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " من كواليس تصوير مسلسل " زلزال".



ظهرت حلا بالفستان الأبيض مما أثار إعجاب جمهورها .



مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.



وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.