بوسي تتألق بحفل كامل العدد في خيمة "الحارة" بالقاهرة الجديدة .. صور

أحيت النجمة بوسي واحدة من أقوى السهرات الرمضانية التي حملت لافتة "كامل العدد" داخل خيمة "الحارة" بنادي سكاي في القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات.



حضرت بوسي مرتدية ملابس "كاجوال" بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر وكان في استقبالهما شريكا "الحارة" إسلام الشايب ومحمد طاحون.



وقدمت بوسي وصلة طربية من أغانيها المحببة لدي الجمهور منها "آه يا دنيا "و"شيكولاتة" وحط أيده ياه" و "مبروك عليا"و"عبده" وتعالى" وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة السيلفي.



حرصت بوسي علي توجيه التحية للجمهور وبخاصة أصدقائها الفنان حمدي المرغني وحرمه الفنانة إسراء عبد الفتاح واللبناني ايدي بو مراد و محمد الزغبي واية عز الدين.



وتعد "الحارة" لإسلام الشايب "white advertising" ومحمد طاحون "tactics" من أرقي الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة ويغلب علي روادها أبناء الصفوة والمشاهير من نجوم الفن والإعلام.