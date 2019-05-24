مسلسل كلبش 3 الحلقة 18.. أمير كرارة يسرق هشام سليم لإنقاذ ابنه مالك

خلال أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل كلبش 3، ينجح سليم الأنصاري "أمير كرارة" وفريقه الأمني الخاص في اقتحام فيلا أكرم صفوان "هشام سليم" بعد تعطيل الكاميرات وأجهزة المراقبة ويتمكن بورسلي "أحمد العوضي" من سرقة الحقن التي تتواجد في خزنة أكرم والتي تساهم في علاج مالك ابن سليم من الفيروس.



وعندما يعلم أكرم بسرقته يطالب سليم بالتحقيق في الواقعة وسط شكوك أنه من سرق الحقن لكي ينجي ابنه، أما ريم "يسرا اللوزي" فتتعرض في المسلسل للتحرش.



مسلسل "كلبش 3" من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف.