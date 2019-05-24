ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يطرح 10 آلاف تذكرة إضافية لمباراة نهضة بركان

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أعلن مجلس الزمالك عن طرح 10 آلاف تذكرة جديدة عقب أداء صلاة الجمعة اليوم بمقر النادى للبيع للجماهير بممر الملك فاروق بعد صلاة الجمعة وذلك لحضور مواجهة نهضة بركان المغربي التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد قام بالإشراف على بيع 10 آلاف تذكرة لأعضاء النادى مساء أمس بمقر القلعة البيضاء فى مظهر حضارى ليصل إجمالي التذاكر 50 ألف تذكرة لجماهير النادى الراغبة فى دعم فريقها بنهائى الكونفدرالية .






ترشيحاتنا

أسعار هوندا 2019 في مصر.. موفرة في البنزين

وداعا تيريزا ماي .. رئيسة وزراء بريطانيا تعلن موعد رحيلها عن منصبها

تعرف على رسالة الفنانة دينا لمحمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده .. صورة

خلف شعوبًا تدعو له..الإمارات تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد

أمران يحظر على المعتكف فعلهما أثناء الاعتكاف .. تعرف عليهما

تعرف على أفضل الدعاء في يوم الجمعة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

عاش هنا يوثق تحول عبد الغني السيد من إستورجي لـ مطرب.. وكواليس إجبار الملك فاروق له على تطليق زوجته

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور