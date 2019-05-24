نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يطرح 10 آلاف تذكرة إضافية لمباراة نهضة بركان

أعلن مجلس الزمالك عن طرح 10 آلاف تذكرة جديدة عقب أداء صلاة الجمعة اليوم بمقر النادى للبيع للجماهير بممر الملك فاروق بعد صلاة الجمعة وذلك لحضور مواجهة نهضة بركان المغربي التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.



وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد قام بالإشراف على بيع 10 آلاف تذكرة لأعضاء النادى مساء أمس بمقر القلعة البيضاء فى مظهر حضارى ليصل إجمالي التذاكر 50 ألف تذكرة لجماهير النادى الراغبة فى دعم فريقها بنهائى الكونفدرالية .













