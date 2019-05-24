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أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة 24/5/2019

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
استقرت الأسعار ببورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الجمعة، 24/5/2019 وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 29 جنيها.

كما انخفض سعر الفراخ الساسو ليسجل 33 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي 36 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه.

كما استقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 22.5 جنيه للكيلو.

وفيما يخص أسعار بيض المائدة، سجلت كرتونة البيض الأحمر 33 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض 31.5 جنيه.

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أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة 24/5/2019

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