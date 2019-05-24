نهائي الكونفدرالية..الزمالك يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادا لنهضة بركان

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكرا مغلقا اليوم الجمعة بأحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد على استاد برج العرب.



ويخوض الزمالك تدريبه الأول في العاشرة مساء اليوم برج العرب على أن يختتم استعداداته غدا بحثا عن اللقب الأول فى تاريخه وتعويض خسارة لقاء الذهاب من نهضة بركان بهدف لابا كودجو .



ويسعى جروس لشرح خطة لقاء الثأر من نهضة بركان للاعبيه فى مران اليوم على أن يراجع الخطة غدا فى المحاضرة الفنية .



