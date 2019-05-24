قائدة منتخب مصر لكرة الطائرة ناشئات: نطمح في تحقيق أفضل مركز ببطولة العالم

أعربت سما عماد قائد منتخب مصر لكرة الطائرة ناشئات، عن سعادتها بتحقيق لقب أول في بطولة أمم أفريقيا للأوليمبياد التي أقيمت في الجزائر .



وأضافت سما في تصريحات خاصة لصدى البلد : مصر تستضيف بطولة العالم في شهر سبتمبر وسنحاول بكل طاقتنا لتحقيق أفضل مركز وبدأنا بالفعل التدريبات والاستعدادات بالمعسكرات الخارجية والداخلية .



وتابعت: كل طلباتنا كانت مجابة من قبل الاتحاد وكانوا على تواصل دائم معنا في حالة نقصان أي شيء، مسؤولية كبيرة جدا أن أحمل شارة كابتن منتخب مصر وتوجيه اللاعبات وأرشدهم للصحيح .



واختتمت قائدة منتخب مصر تصريحاتها حديثها قائلة: حلمي الوصول إلى أفضل لاعبه في العالم والاحتراف في الدوريات الاوروبية وذلك بمجهود المدربين ودعم أهلي ".