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رياضة

قائدة منتخب مصر لكرة الطائرة ناشئات: نطمح في تحقيق أفضل مركز ببطولة العالم

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:43 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعربت سما عماد قائد منتخب مصر لكرة الطائرة ناشئات، عن سعادتها بتحقيق لقب أول في بطولة أمم أفريقيا للأوليمبياد التي أقيمت في الجزائر .

وأضافت سما في تصريحات خاصة لصدى البلد : مصر تستضيف بطولة العالم في شهر سبتمبر وسنحاول بكل طاقتنا لتحقيق أفضل مركز وبدأنا بالفعل التدريبات والاستعدادات بالمعسكرات الخارجية والداخلية .

وتابعت: كل طلباتنا كانت مجابة من قبل الاتحاد وكانوا على تواصل دائم معنا في حالة نقصان أي شيء، مسؤولية كبيرة جدا أن أحمل شارة كابتن منتخب مصر وتوجيه اللاعبات وأرشدهم للصحيح .

واختتمت قائدة منتخب مصر تصريحاتها حديثها قائلة: حلمي الوصول إلى أفضل لاعبه في العالم والاحتراف في الدوريات الاوروبية وذلك بمجهود المدربين ودعم أهلي ".

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