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رياضة

فى عز الحر.. طوابير داخل نادي الزمالك للحصول على تذاكر الكونفدرالية .. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:04 م
جمهور نادي الزمالك
جمهور نادي الزمالك
منتصر الرفاعي - حسن العمدة
نظم جمهور الزمالك المتواجد حاليا في مقر النادي طوابير للحصول على التذاكر لمسانده الفريق فى نهائي الكونفدرالية امام نهضه بركان.

وتلقى الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس خسارة فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي 0-1.

ووزعت تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة بواقع تذكرتين لأعضاء القلعة البيضاء.

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