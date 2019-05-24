أسلحة وذخائر وطرب حشيش.. ضبط عنصر إجرامي في مطروح.. فيديو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية في مطروح، بحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وكمية من الحشيش بقصد الإتجار.



وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على نطاق واسع بمنطقة الجفيرة بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وأمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم القيام بحملة أمنية مكبرة استهدفت تلك العناصر.



أسفرت عن ضبط أحدهما بقرية الجفيرة وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، وبندقية آلية عيار 7,62×39مم و ( 9 ) بنادق خرطوش عيار 12 مم وطبنجة عيار 9 مم بالخزينة الخاصة بها وطبنجة صوت يشتبه فى كونها معدلة لإطلاق الأعيرة النارية و ( 3950 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و ( 2 ) خزينة بندقية آلية وجهاز GPS وهاتف ثريا وسيارة تستخدم فى نقل وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر ومبلغ مالى و 2 هاتف محمول .



وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمضبوطات.