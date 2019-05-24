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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 62% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.9 % من إجمالى التعاملات بالبورصة المصرية على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.1 % و العرب على 8.0 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 90.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.2% وسجل العرب 9.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,277.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 27.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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