ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا تفجير ليون الفرنسية..والشرطة تبحث عن مشتبه به

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:42 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولون فرنسيون إن الشرطة تبحث عن شخص مشتبه به في تفجير حقيبة ملغومة بمدينة ليون في وسط البلاد اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقالت مصادر بالشرطة ورئيس بلدية المدينة دينيس بروكلييه إن المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار نحو الساعة 5:30 مساء.

وكان مسؤولون بوزارة الداخلية قالوا في بادئ الأمر إن ثمانية أشخاص أصيبوا لكن مصادر بالشرطة قالت في وقت لاحق إن المصابين 13 دون إصابات خطيرة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان قد بدأ للتو في إلقاء كلمة على الهواء مع ورود أنباء الانفجار، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إن مدعي باريس لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في الحادث مشيرين إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار باعتباره شروعا في القتل.

وقالت مصادر بالشرطة لرويترز إن المشتبه به الذي كان يغطي نصف وجهه ظهر وهو يقود دراجة هوائية لدى وصوله إلى مسرح الهجوم قبل أن يترك حقيبة أمام المخبز حيث أدى الانفجار إلى تطاير الشظايا والمسامير على المارة.

ترشيحاتنا

غياب نجم الزمالك عن صفوف منتخب تونس استعدادا لـ أمم أفريقيا

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

أحمد شوبير يكشف عن أزمة القيد المحلي والإفريقي فى الدورى الممتاز..صور

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي عن إنهاء الدوري وأمم إفريقيا

في عز الحر.. السيسي يتفقد الحي الحكومي ودار الأوبرا والمواقع الإنشائية بـ العاصمة الإدارية

حكيم زياش يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور