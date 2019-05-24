فرجاني ساسي يؤازر الزمالك بنهائي الكونفدرالية من القاهرة

كشف فرجاني ساسي نجم خط وسط فريق الزمالك، عن حرصه على التواجد في القاهرة، من أجل تدعيم الفريق، في نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر له الأحد المقبل.



وكان الزمالك خسر في الذهاب بهدف دون رد، سجله لابا كودجو في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.



واضاف ساسي إنه سيكون مساندا للفريق من مدرجات برج العرب يوم الأحد، مشددا على أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل الحصول على اللقب.



وأشار فرجاني ساسي إلى أن أمنيته مع الزمالك تكمن في حصد الكونفدرالية هذا الموسم وكذلك دوري الأبطال الموسم المقبل للمشاركة مع الأبيض في كأس العالم للأندية.

