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3 أسباب وراء اتفاقية التليفزيون والمتحدة للخدمات الإعلامية.. أهمها الحفاظ على التراث المصري

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:15 م
حسين زين و تامر مرسى
حسين زين و تامر مرسى
وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة أعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية بروتوكولا جديدا مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وذلك في إطار الحفاظ علي المحتوي المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية، ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوي علي المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريا والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوي الإعلامي بأنواعه.

والمعروف أن منصة Watch iT قد تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان المعظم بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامى والبرامجى المميز علي شاشات القنوات المختلفة وذلك لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة وبصورة حصرية والتي تعتبر بداية قوية لإطلاق المنصة وجاء البروتوكول الجديد مكملا لما تقوم به إدارة منصة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التليفزيون المصري حصريا فى مختلف المجالات ويلائم مختلف الفئات ولا سيما أن التليفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوي المميز و لذي كان قد تم استباحته في الماضي علي العديد من المواقع علي شبكة الإنترنت.

وأكد تامر مرسى رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة فى مختلف المجالات اتجهت عالميا إلى حماية حقوق الملكية الفكري للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصتنا Watch iT وبصورة حصرية.

وأشار حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن البروتوكول هو جزء من مسئوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامى المصرى كما أننا نقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الرقمية أن الوصول إلي المنصة من خلال موقعها علي الإنترنت اضغط هنا أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.

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