ذقنا ألوان الدمار.. عراقيون يتظاهرون رفضا لنشوب حرب أمريكية إيرانية

خرج العراقيون اليوم الجمعة، في مظاهرات حاشدة وسط بغداد لرفض نشوب حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.



ووفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية، ندد المتظاهرون، وسط بغداد، بتصاعد التوتر المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد تؤدي إلي نشوب حرب، وطالبوا بحلول السلام وإبعاد العراق عن تلك الصراعات.



وأكد المشاركون في تلك التظاهرات عبر اللافتات التي حملوها أنهم رافضون الحرب، حيث أن العراق ذاق ألوان من الدمار جراء الحروب التي لم تنته في البلاد، مؤكدين أن الحرب لن تعود بالنفع على أحد، والعراق أول المتضررين من هذه الحرب إذا اندلعت.



خلال الشهور الماضية زادت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.



وأرسلت واشنطن تعزيزات عسكرية، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات وصواريخ "باتريوت"، لمواجهة التهديدات الإيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

