صعوبات تواجه منة فضالي.. شاهد كيف تحدتها

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها تبتسم، وتوجه رسالة لجمهورها، تبدي لهم فيها تحديها للمصاعب بالتبسم.وعلقت منة فضالي على الصورة التي شاركتها عبر انستجرام، قائلة: «نعم ابتسم رغم المصاعب لأني عندي تفائل ولا مبالاة».من ناحية أخرى انتهت من تصوير دورها في فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، محسن منصور، لطفي لبيب، ياسر علي ماهر، سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش.