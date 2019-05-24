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رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا .. تشكيل ناري لـ الوداد المغربي أمام الترجي

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:35 م
فريق الوداد البيضاوي
فريق الوداد البيضاوي والترجى
يسرى غازى
أعلن الجهاز الفنى لفريق الوداد البيضاوى المغربي عن التشكيلة الأساسية للفريق لمواجهة الترجى التونسي بعد قليل فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامته على ملعب الأمير مولاى عبدالله فى المغرب.

جاءت تشكيلة فريق وداد الأمة على النحو التالي:
أحمد التغناوتي فى حراسة المرمى وعبد اللطيف نصير وأشرف داري والشيخ كومارا وأيمن الملود وصلاح الدين سعيدي وإبراهيم النقاش وإسماعيل الحداد ووليد الكرتي ومحمد أوناجم وميشيل باباتوندي.

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