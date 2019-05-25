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مرأة

مهنيًا وصحيًا وعاطفيًا.. حظك اليوم السبت 25-5-2019 برج الجدى

السبت 25/مايو/2019 - 05:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم السبت 25/5/2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. موضحة أنه سوف يقابل حب حياته فى الفترة المقبلة.

وقالت "خبيرة الأبراج" أن برج الجدي من مواليد الأبراج التى يتميز بحبهم الشديد للعمل وسعيهم الدائم للنجاح ومن مشاهير برج الجدى درة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد المهنى
اذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في العمل. لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى
لا تقع فريسة لضغوط الحياة والتى قد تواجهك فى الفترة المقبلة، فلا تستسلم إلى المنازعات والمشاحنات، حاول دائما ممارسة نشاط رياضى يخلصك من ضغوط الحياة والمشاحنات .

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى
قد تصادف حب حياتك فى الفترة المقبلة، تحلى بالرومانسية والهدوء والمعاملة الحسنة، حتى تنال قلب حبيبك، ولا تقع فى فخ المقارنة لكى لا تخسر حبيبك للأبد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة
تحتاج إلى ضبط الأعصاب وممارسة التمارين الرياضية للمحافظة على صحتك، قد تدخل فى قصة حب فى الفترة المقلبة، حاول أن تتسم بالرومانسية ولا تضيع تلك الفرصة مهما كانت أسبابك المقنعة.

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