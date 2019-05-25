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رياضة

بعد رغبة ريال مدريد في شرائه .. تشيلسي: هازارد بـ 130 مليون إسترليني

السبت 25/مايو/2019 - 12:06 م
هازارد
هازارد
محمد السعيد
حدد نادي تشيلسي الإنجليزي سعر البلجيكي إيدين هازارد النهائي، من أجل الموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن إدارة تشيلسي، اشترطت 130 مليون إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل هازارد في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يقدر قيمة هازارد بـ 100 مليون يورو، لكن تشيلسي لا يبدو أنه سيوافق على هذا المبلغ.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع هازارد، لحل الأزمة التهديفية التي يعاني منها الفريق، منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، الصيف الماضي.

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