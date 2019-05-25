عزاء حسن الرداد فى الحلقة العشرين من الزوجة 18 ..فيديو

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل الزوجة الثانية كثيرا من الأحداث المؤسفة حيث أقيم عزاء حمزة " حسن الرداد " فى منزله وبحضور كل الزوجات اللاتى تزوجن منه وجلست كل واحدة تتذكر مواقفها معه .كما اعترفت هيدى كرم بحبها لحمزة رغم زواجه عليها أكثر من مرة.



كما حضرت العزاء أيضا فريدة " ناهد السباعى وبكت عليه كثيرا وسط استنكار الجميع وكادت أن تضربها سكرتيرة حمزة بسبب عدم قبولها الزواج من حمزة قبل وفاته.



مسلسل الزوجة 18"، تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.