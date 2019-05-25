ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عزاء حسن الرداد فى الحلقة العشرين من الزوجة 18 ..فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل الزوجة الثانية كثيرا من الأحداث المؤسفة حيث أقيم عزاء حمزة " حسن الرداد " فى منزله وبحضور كل الزوجات اللاتى تزوجن منه وجلست كل واحدة تتذكر مواقفها معه .كما اعترفت هيدى كرم بحبها لحمزة رغم زواجه عليها أكثر من مرة.

كما حضرت العزاء أيضا فريدة " ناهد السباعى وبكت عليه كثيرا وسط استنكار الجميع وكادت أن تضربها سكرتيرة حمزة بسبب عدم قبولها الزواج من حمزة قبل وفاته.

مسلسل الزوجة 18"، تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.

ترشيحاتنا

السر انكشف والسبب عبدالله السعيد.. بيراميدز يعلق على بيان الأهلي..فيديو

كاتب إسرائيلي يكشف مفاجآت مذهلة بشأن صفقة القرن

البداية بنهائي الكونفدرالية.. كل ما تريد معرفته عن تايم سبورت الناقلة لـ أمم أفريقيا

ما زالا أجنبيان.. تعرف على حدود التعامل بين المخطوبين وقت الصيام

أشجع طفلة على الإطلاق.. تسحل لصا حاول سرقة أمها..شاهد ما حدث

فجر السعيد تحرج ريم البارودي على الهواء بسؤال عن تامر حسني.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة رامز في الشلال.. الغوريلا غير عدوانية ولا تأكل الإنسان.. اعرف التفاصيل

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

عاش هنا يوثق كواليس سجن توفيق الحكيم.. وأسرار تلقيبه بـ عدو المرأة وزواجه السرى وكواليس علاقته بـ عبد الناصر