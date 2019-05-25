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حوادث

انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط

السبت 25/مايو/2019 - 12:03 م
انهيار منزل مكون
انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط
إيهاب عمر
انهار منزل مكون من طابقين صباح اليوم بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، دون خسائر في الأرواح، بعد أن تمكن أصحاب المنزل من مغادرته قبل لحظات من انهياره.

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إخطارا من المهندس عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من أهالي قرية أم القصور، بانهيار منزل مكون طابقين، دون خسائر في الأرواح.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف، إلي مكان الحادث، وفرض كردون أمني حول العقار، لسرعة رفع الأنقاض، تبين من المعاينة الأولية، انهيار منزل "أحمد.ع.ر"، ولا توجد خسائر في الأرواح، وجاري تحرير محضر اللازم.
انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط
انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط
انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط

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