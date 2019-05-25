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رياضة

ليس لتراجع مستواه .. تعرف على سر استبعاد حمدي النقاز من قائمة منتخب تونس لأمم أفريقيا

السبت 25/مايو/2019 - 01:31 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية تونسية، سر استبعاد حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك، من القائمة النهائية لمنتخب تونس، والتي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، المقرر إقامتها في مصر الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "الصريح أونلاين"، أن جاء استبعاد النقاز من قائمة منتخب تونس في بطولة كأس أمم أفريقيا، بسبب توجيه عبارات مسيئة إلى لاعبي تونس لكرة اليد، في الفترة الماضية.

وكان النقاز تصرف بأسلوب غير احترافي، ضد ثنائي منتخب اليد مكرم الميساوي وأسامة حسني، بعد دخولهما في مشادة مع صديقه أشرف السعفي لاعب النجم الساحلي لليد، إضافة إلى تهجمه على ناديا الإفريقي والترجي بسبب نفس الأحداث.

وشهدت قائمة "نسور قرطاج" تواجد فرجاني ساسي وعلي معلول ثنائي الزمالك والأهلي.

ويغيب النقاز عن مواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، غدًا، الأحد، للإيقاف.

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