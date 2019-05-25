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ديني

عمر هاشم: شيخ الأزهر بشر الشاعر أحمد شوقي أن الرسول في انتظاره ونال شفاعته

السبت 25/مايو/2019 - 04:37 م
الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
محمود ضاحي
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن أمير الشعراء أحمد شوقي، مدح الرسول في كثير من قصائده، وكان أبرزها القصيدة التي حملت اسم "نهج البردة" وطلب فيها شفاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف "هاشم"، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "أحاديث الفتنة" المذاع على فضائية "Ten": "شيخ الأزهر وقتها بشر أحمد شوقي أن الرسول في انتظاره وبعدها توفي أمير الشعراء، وكان ذلك علامة على رضا الله وشفاعة الرسول له على ما كتب من قصائد جميلة في حق الرسول".

من ناحية أخرى، أكد "هاشم" أن الأمة الإسلامية تتعرض لهجمة عدائية شرسة تعمل على التشكيك فى السنة النبوية، لافتا إلى أن الأزهر قادر على التجديد الديني، وأنه بالفعل يعكف على تطوير مناهجه وتأهيل خريجيه.

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