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ديني

في أول أيام انطلاقها.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية

السبت 25/مايو/2019 - 04:37 م
صدى البلد
محمد شحتة
زار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف عدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أول يوم لانطلاقها اليوم السبت، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه، والديناميكا(نظام حديث)، والميكانيكا(نظام قديم).

في بداية جولته زار معهدي سيد جلال، والسلام النموذجي، حيث اطمأن على انضباط الامتحانات، والالتزام بكافة التعليمات التي تضمن عدم وجود أية حالة غش، مثل منع دخول أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير المناخ الملازم للطلاب، لتمكينهم من أداء امتحاناتهم على الوجه الأكمل.

واستمع الشيخ صالح عباس إلى آراء الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية.

كما وجه أبناءه الطلاب بضرورة الابتعاد عن الغش، مؤكدًا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قادرًا على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي.

وتفقد عباس، مقر كنترول الثانوية الأزهرية بمدينة نصر، حيث اطمأن على استعدادات العمل في المقر، وتأهب العاملين به وانضباطهم والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في جميع مراحل العمل حتى إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

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