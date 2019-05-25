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أخبار العالم

السعودية تطلق نظام توثيق عقود العمل إلكترونيا

السبت 25/مايو/2019 - 04:34 م
صدى البلد
أ ش أ
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامجًا لتوثيق العقود إلكترونيا، الذي يتيح لأصحاب الأعمال رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إعطاء العاملين بهذا القطاع فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، وأشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي إلى قرار وزير العمل السعودي بإلزام أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرة.

أما ما يخص العقود الموقعة معهم قبل صدور هذا القرار، فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها وزارة العمل السعودية زمنيا، وراعت فيها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار المهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، فضلا عن تسهيل أرشفة العقود وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

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