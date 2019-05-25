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مرأة

شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بـ بدلة بيضاء

السبت 25/مايو/2019 - 07:34 م
صدى البلد
رنا عصمت
أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة في أحدث إطلالاتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت النجمة هيفاء وهبي، بإطلالة غير متوقعة مرتدية بدلة بيضاء وقميص شيفون شفاف باللون الأسود، واعتمدت علي المكيب الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها، و تركت شعرها منسدلًا علي كتافيها.

وانتقد البعض إطلالة النجمة اللبنانية بشدة، منهم إحدى المتابعات التي اعتبرتها بعيدة عن ذوق هيفاء، قائلة:"غريبة مو ذوق هيفاء هاللبس بالعادة أحلى بكثير".
شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بـ بدلة بيضاء

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