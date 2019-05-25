شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بـ بدلة بيضاء

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة في أحدث إطلالاتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت النجمة هيفاء وهبي، بإطلالة غير متوقعة مرتدية بدلة بيضاء وقميص شيفون شفاف باللون الأسود، واعتمدت علي المكيب الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها، و تركت شعرها منسدلًا علي كتافيها.



وانتقد البعض إطلالة النجمة اللبنانية بشدة، منهم إحدى المتابعات التي اعتبرتها بعيدة عن ذوق هيفاء، قائلة:"غريبة مو ذوق هيفاء هاللبس بالعادة أحلى بكثير".