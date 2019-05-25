شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بـ بدلة بيضاء

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة في أحدث إطلالاتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وظهرت النجمة هيفاء وهبي، بإطلالة غير متوقعة مرتدية بدلة بيضاء وقميص شيفون شفاف باللون الأسود، واعتمدت علي المكيب الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها، و تركت شعرها منسدلًا علي كتافيها.
وانتقد البعض إطلالة النجمة اللبنانية بشدة، منهم إحدى المتابعات التي اعتبرتها بعيدة عن ذوق هيفاء، قائلة:"غريبة مو ذوق هيفاء هاللبس بالعادة أحلى بكثير".
وظهرت النجمة هيفاء وهبي، بإطلالة غير متوقعة مرتدية بدلة بيضاء وقميص شيفون شفاف باللون الأسود، واعتمدت علي المكيب الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها، و تركت شعرها منسدلًا علي كتافيها.
وانتقد البعض إطلالة النجمة اللبنانية بشدة، منهم إحدى المتابعات التي اعتبرتها بعيدة عن ذوق هيفاء، قائلة:"غريبة مو ذوق هيفاء هاللبس بالعادة أحلى بكثير".