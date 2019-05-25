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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يصل العراق لبحث التطورات في المنطقة وعلاقات البلدين

السبت 25/مايو/2019 - 08:50 م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
أ ش أ
وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، وقالت إن ظريف سيبحث خلال هذه الزيارة، التي تستمر يوما واحدا، مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم وعدد من المسئولين العراقيين، آخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تصعيدا كبيرا بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرم في عام 2015، وعلى خلفية هذا القرار شددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.

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