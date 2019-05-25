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أخبار البلد

Watch iT يزيد من انتشار محتوى ماسبيرو.. ماذا قال رئيس الإذاعة والتليفزيون الأسبق عن الاتفاق الجديد

السبت 25/مايو/2019 - 09:17 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن ماسبيرو يتملك تراثا كبيرا ويجب علينا استغلاله بكل الطرق الممكنة.

وأضاف الشريف في تصريحات لصدى البلد، أنه لا فائدة من التراث الذي لا يستمتع به المشاهد، لذلك انا مع الإستفادة به ماديًا وعرضه علي كافة المنصات وليس علي شاشات التليفزيون فقط.

وتابع:" اتفاق ماسبيرو مع الشركة المتحدة، لعرض المحتوي الفني لتراث ماسبيرو علي منصة Watch iT, سيساعد في الإنتشار الأكبر لمحتوي ماسبيرو، وحماية من القرصنة، خاصة وأنها شركة مصرية، وحقوقنا لديها مضمونة".

وتابع :"لكن علي الهيئة الوطنية للإعلام التاكيد علي ضمان حقوقها من حيث ملكية المحتوي، لان هناك مخاوف لدي المصريين من تكرار الأزمات السابقة مع شركات أجنبية".

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