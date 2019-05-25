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رياضة

5 حراس مرمى في مران الأهلي .. وبرنامج تأهيلي لـ مؤمن زكريا

السبت 25/مايو/2019 - 10:32 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش، تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وبدأ المران بجانب بدني للاعبين تحت قيادة أليخاندرو مخطط الأحمال.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى، تدريبات منفردة للحراس شارك فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

وواصل مؤمن زكريا أداء برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات ضمن البرنامج الذي يخضع له في الفترة الحالية.

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