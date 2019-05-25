جماهير الزمالك تسخر منه.. الوداد يقدم شكوى لـ CAF وFIFA ضد جهاد جريشة

قال سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربى إنه سيلجأ للكاف والفيفا ضد الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام الترجي التونسي بنهائى دورى أبطال أفريقيا.



وأضاف الناصيرى: “لا نريد إيقاف الحكم بل نريد حق الوداد”.



وأكد الناصيرى أن الوداد سيتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم الذي حرمه من هدف وضربة جزاء.



وأشارت الصحف المغربية إلى سخرية جماهير الزمالك من أداء الحكم ‘جهاد جريشة’ الذي قاد ذهاب نهائي أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي التونسي.



