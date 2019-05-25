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رياضة

جماهير الزمالك تسخر منه.. الوداد يقدم شكوى لـ CAF وFIFA ضد جهاد جريشة

السبت 25/مايو/2019 - 10:26 م
صدى البلد
عمر سلامة
قال سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربى إنه سيلجأ للكاف والفيفا ضد الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام الترجي التونسي بنهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف الناصيرى: “لا نريد إيقاف الحكم بل نريد حق الوداد”.

وأكد الناصيرى أن الوداد سيتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم الذي حرمه من هدف وضربة جزاء.

وأشارت الصحف المغربية إلى سخرية جماهير الزمالك من أداء الحكم ‘جهاد جريشة’ الذي قاد ذهاب نهائي أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي التونسي.

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