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رياضة

سوبر تايم .. تعرف على أول برنامج يبث على الفضائية الجديدة

السبت 25/مايو/2019 - 10:24 م
سيف زاهر واحمد شوبير
سيف زاهر واحمد شوبير
عمرو ابوبكر
كشف الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر عن البرنامج الأول الذي يبث على فضائية تايم سبورت بقيادتهما.

وأفصح شوبير وزاهر عن اسم البرنامج الذي سيبث يوميا على شاشة قناة تايم سبورت، الذي أطلقوا عليه اسم "سوبر تايم".

تايم سبورت .. ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.

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سوبر تايم .. تعرف على أول برنامج يبث على الفضائية الجديدة

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