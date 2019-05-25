الفرنسي هيرفي رينار يستعد لتدريب فريق مصري .. تعرف عليه

تايم سبورت.. قالت الإعلاميتان "فرح وشيما" في مقدمتهم لتقديم برنامجهما 7x7 الذي سيبث على قناة تايم سبورت، أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، سيقوم بتدريب أحد الأندية المصرية في الموسم الجديد.



تايم سبورت .. جدير بالذكر أن برنامج 7x7 يقوم على أخبار السوشيال ميديا، ومن الواضح انه سيصبح ساعة واحدة تلخص أحداث 24 ساعة رياضية.



تايم سبورت .. ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.

