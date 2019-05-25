ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

السبت 25/مايو/2019 - 11:40 م
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
عمرو ابوبكر
تذاع مباراة الزمالك المصري ومنافسه نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على قناة تايم سبورت، فى تمام العاشرة مساء غد الأحد المقرر إقامتها على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بتقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدف قاتل للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية.

تايم سبورت .. ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التليفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.

ترشيحاتنا

هذه المحافظات شديدة الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

ركع على ركبته.. ملياردير يطلب الزواج من حبيبته على السجادة الحمراء فى كان.. فيديو

جماهير الزمالك تسخر منه.. الوداد يقدم شكوى لـ CAF وFIFA ضد جهاد جريشة

شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا

شاهد.. صور استقبال السيسي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور