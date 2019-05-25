تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تذاع مباراة الزمالك المصري ومنافسه نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على قناة تايم سبورت، فى تمام العاشرة مساء غد الأحد المقرر إقامتها على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بتقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدف قاتل للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية.



تايم سبورت .. ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التليفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.