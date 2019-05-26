يحافظ على تراث التليفزيون ويعزز من الاستفادة منه ماديًا.. خبراء الإعلام يوضحون آراءهم في تعاون ماسبيرو مع Watch iT

عميد إعلام الأسبق:
عرض التراث على Watch iT خطوة لاستغلال محتوى ماسبيرو بشكل جيد
أستاذ إعلام :
أستاذ إعلام :
تعاون ماسبيرو مع Watch iT خطوة للأمام
رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق :
رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق :
عرض المحتوي علي Watch iT يزيد من انتشار محتوى ماسبيرو
وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، بروتوكول جديدًا مع الهيئة الوطنية للاعلام يقضي بإتاحة محتوى التليفزيون على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريًا والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه".
وبعد اقل من ٢٤ ساعة، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيان اليوم ، لتؤكد أن بروتوكول التعاون الذي تم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية جاء في إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري.
وطبقا لبيان الهيئة، فإن الإتفاق تم طبقا للقواعد والقوانين المحددة في هذا المجال، والتي تحفظ للوطنية للإعلام حقوقها الكاملة سواء الفكرية أو المادية للمحتوي الذي سيتم إتاحته على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT بشكل حصري كحق استغلال وليس بيع، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده وبما يعود بالنفع على الوطنية للإعلام.
خبراء الإعلام أوضحوا في تصريحات لصدى البلد، أهمية تلك الخطوة، ومدي تأثيرها علي تسويق المحتوي الفني لماسبيروا، والإستفادة منه ماديًا.
وفي البداية أكد الدكتور، حسن عماد مكاوي، عميد اعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن تجربة المنصات الرقمية، ليست ظاهرة مصرية، وإنما هي نظام متبع في كل دول العالم، لإستغلال المحتوي الفني والإعلامي بشكل استثماري جيد.
وأضاف مكاوي في تصريحات لصدى البلد، أن تجربة عرض المحتوي الفني لماسبيرو على منصةWatch iT الرقمية جيدة، وتسعي لإستغلال المحتوي بشكل جيد ومتطور.
وتابع:" لابد أن يكون هناك الضمانات الكافية لحماية تلك الحقوق لانها تراث يستحق الإهتمام".
وأوضح أن تخوف البعض علي تراث ماسبيرو مشروع لأن التجارب السابقة مع الشركات الأجنبية التي استحوذت علي محتوي ماسبيرو كانت غير جيده.
فيما أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن ماسبيرو يتملك تراثا كبيرا ويجب علينا استغلاله بكل الطرق الممكنة.
وأضاف الشريف في تصريحات لصدى البلد، أنه لا فائدة من التراث الذي لا يستمتع به المشاهد، لذلك انا مع الإستفادة به ماديًا وعرضه علي كافة المنصات وليس علي شاشات التليفزيون فقط.
وتابع:" اتفاق ماسبيرو مع الشركة المتحدة، لعرض المحتوي الفني لتراث ماسبيرو علي منصة Watch iT, سيساعد في الإنتشار الأكبر لمحتوي ماسبيرو، وحماية من القرصنة، خاصة وأنها شركة مصرية، وحقوقنا لديها مضمونة".
وتابع :"لكن علي الهيئة الوطنية للإعلام التاكيد علي ضمان حقوقها من حيث ملكية المحتوي، لان هناك مخاوف لدي المصريين من تكرار الأزمات السابقة مع شركات أجنبية".
من جانبه قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الخطوه التي اتخذها القائمون علي ماسبيرو، بخصوص بروتوكول التعاون الذي تم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة إعلام المصريين، في إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري، قرار جيد وخطوة للأمام.
وأضاف المرسي، أن ماسبيرو لديه تراث كبير كان في حاجة لحسن الإستغلال باي شكل للإستفادة من هذه المحتوي ماديًا، مع الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لماسبيرو، مشيرًا أنه جاء متأخرًا.
وتابع، انه ليس هناك ما يمنع أن يستعين ماسبيرو بإحدى الشركات الخاصة من أجل حماية محتواه من القراصنة بالإضافة إلي حسن إستغلاله ماديًا، حتي يكون ماسبيرو لديه القدرة علي القيام بهذا الدور.
وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، بروتوكول جديدًا مع الهيئة الوطنية للاعلام يقضي بإتاحة محتوى التليفزيون على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريًا والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه".
وبعد اقل من ٢٤ ساعة، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيان اليوم ، لتؤكد أن بروتوكول التعاون الذي تم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية جاء في إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري.
وطبقا لبيان الهيئة، فإن الإتفاق تم طبقا للقواعد والقوانين المحددة في هذا المجال، والتي تحفظ للوطنية للإعلام حقوقها الكاملة سواء الفكرية أو المادية للمحتوي الذي سيتم إتاحته على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT بشكل حصري كحق استغلال وليس بيع، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده وبما يعود بالنفع على الوطنية للإعلام.
خبراء الإعلام أوضحوا في تصريحات لصدى البلد، أهمية تلك الخطوة، ومدي تأثيرها علي تسويق المحتوي الفني لماسبيروا، والإستفادة منه ماديًا.
وفي البداية أكد الدكتور، حسن عماد مكاوي، عميد اعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن تجربة المنصات الرقمية، ليست ظاهرة مصرية، وإنما هي نظام متبع في كل دول العالم، لإستغلال المحتوي الفني والإعلامي بشكل استثماري جيد.
وأضاف مكاوي في تصريحات لصدى البلد، أن تجربة عرض المحتوي الفني لماسبيرو على منصةWatch iT الرقمية جيدة، وتسعي لإستغلال المحتوي بشكل جيد ومتطور.
وتابع:" لابد أن يكون هناك الضمانات الكافية لحماية تلك الحقوق لانها تراث يستحق الإهتمام".
وأوضح أن تخوف البعض علي تراث ماسبيرو مشروع لأن التجارب السابقة مع الشركات الأجنبية التي استحوذت علي محتوي ماسبيرو كانت غير جيده.
فيما أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن ماسبيرو يتملك تراثا كبيرا ويجب علينا استغلاله بكل الطرق الممكنة.
وأضاف الشريف في تصريحات لصدى البلد، أنه لا فائدة من التراث الذي لا يستمتع به المشاهد، لذلك انا مع الإستفادة به ماديًا وعرضه علي كافة المنصات وليس علي شاشات التليفزيون فقط.
وتابع:" اتفاق ماسبيرو مع الشركة المتحدة، لعرض المحتوي الفني لتراث ماسبيرو علي منصة Watch iT, سيساعد في الإنتشار الأكبر لمحتوي ماسبيرو، وحماية من القرصنة، خاصة وأنها شركة مصرية، وحقوقنا لديها مضمونة".
وتابع :"لكن علي الهيئة الوطنية للإعلام التاكيد علي ضمان حقوقها من حيث ملكية المحتوي، لان هناك مخاوف لدي المصريين من تكرار الأزمات السابقة مع شركات أجنبية".
من جانبه قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الخطوه التي اتخذها القائمون علي ماسبيرو، بخصوص بروتوكول التعاون الذي تم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة إعلام المصريين، في إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري، قرار جيد وخطوة للأمام.
وأضاف المرسي، أن ماسبيرو لديه تراث كبير كان في حاجة لحسن الإستغلال باي شكل للإستفادة من هذه المحتوي ماديًا، مع الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لماسبيرو، مشيرًا أنه جاء متأخرًا.
وتابع، انه ليس هناك ما يمنع أن يستعين ماسبيرو بإحدى الشركات الخاصة من أجل حماية محتواه من القراصنة بالإضافة إلي حسن إستغلاله ماديًا، حتي يكون ماسبيرو لديه القدرة علي القيام بهذا الدور.