أخبار الزمالك لـ يوم السبت 25-5-2019

نشر صدى البلد على مدار يوم السبت 25-5-2019 عددا من الأخبار المهمة المتعلقة بـ نادي الزمالك ونعرض أبرزها فيما يلي
نادر السيد: الزمالك أفضل من نهضة بركان وسيتوج بلقب الكونفدرالية
https://www.elbalad.news/3840281
تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي
https://www.elbalad.news/3840201
نهضة بركان يستعين بمدرب منتخب المغرب للفوز على الزمالك
https://www.elbalad.news/3839336
حازم إمام: لدينا إصرار على تحقيق الكونفدرالية.. والحمل ثقيل على اللاعبين
https://www.elbalad.news/3840109
جروس وبشرى جديدة لعشاق الأبيض قبل مباراة الغد
https://www.elbalad.news/3840105
نادر السيد: الزمالك أفضل من نهضة بركان وسيتوج بلقب الكونفدرالية
https://www.elbalad.news/3840281
تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي
https://www.elbalad.news/3840201
نهضة بركان يستعين بمدرب منتخب المغرب للفوز على الزمالك
https://www.elbalad.news/3839336
حازم إمام: لدينا إصرار على تحقيق الكونفدرالية.. والحمل ثقيل على اللاعبين
https://www.elbalad.news/3840109
جروس وبشرى جديدة لعشاق الأبيض قبل مباراة الغد
https://www.elbalad.news/3840105