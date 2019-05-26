أخبار الزمالك لـ يوم السبت 25-5-2019

نشر صدى البلد على مدار يوم السبت 25-5-2019 عددا من الأخبار المهمة المتعلقة بـ نادي الزمالك ونعرض أبرزها فيما يلي



نادر السيد: الزمالك أفضل من نهضة بركان وسيتوج بلقب الكونفدرالية

https://www.elbalad.news/3840281



تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

https://www.elbalad.news/3840201



نهضة بركان يستعين بمدرب منتخب المغرب للفوز على الزمالك

https://www.elbalad.news/3839336



حازم إمام: لدينا إصرار على تحقيق الكونفدرالية.. والحمل ثقيل على اللاعبين

https://www.elbalad.news/3840109



جروس وبشرى جديدة لعشاق الأبيض قبل مباراة الغد

https://www.elbalad.news/3840105