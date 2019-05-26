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رياضة

أخبار الزمالك لـ يوم السبت 25-5-2019

الأحد 26/مايو/2019 - 01:47 ص
صدى البلد
أحمد هاني
نشر صدى البلد على مدار يوم السبت 25-5-2019 عددا من الأخبار المهمة المتعلقة بـ نادي الزمالك ونعرض أبرزها فيما يلي

نادر السيد: الزمالك أفضل من نهضة بركان وسيتوج بلقب الكونفدرالية
https://www.elbalad.news/3840281

تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي
https://www.elbalad.news/3840201

نهضة بركان يستعين بمدرب منتخب المغرب للفوز على الزمالك
https://www.elbalad.news/3839336

حازم إمام: لدينا إصرار على تحقيق الكونفدرالية.. والحمل ثقيل على اللاعبين
https://www.elbalad.news/3840109

جروس وبشرى جديدة لعشاق الأبيض قبل مباراة الغد
https://www.elbalad.news/3840105

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