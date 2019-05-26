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رياضة

فسخ تعاقد أودا مارشال مع الإسماعيلي بالتراضي

الأحد 26/مايو/2019 - 01:49 ص
فسخ تعاقد اودا مارشال
فسخ تعاقد اودا مارشال مع الإسماعيلي بالتراضي
نور عادل
قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، فسخ تعاقد لاعب فريق الكرة الأول بالنادي النيجيري أودا مارشال وذلك بالتراضي بين الطرفين.

واتفق الطرفان على فسخ التعاقد دون أي خسائر مادية بين الطرفين، خاصة وأن المحترف النيجيري لم يحالفه الحظ أو التوفيق خلال الفترة الماضية مع الإسماعيلي.

وكان المهاجم النيجيري قد انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي إنبي.

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