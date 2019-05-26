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رياضة

18 لاعبًا في معسكر المصري بالعين السخنة استعدادًا لـ الداخلية..صور

الأحد 26/مايو/2019 - 02:35 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
ينتظم الفريق الأول للكرة بنادي المصري عصر اليوم الأحد في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره الداخلية والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الاثنين على ستاد الجيش بالسويس.

وأعلن ايهاب جلال، المدير الفني للفريق، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر والتي تضم 18 لاعبًا فقط هم، أحمد مسعود ومحمد شحاتة لحراسة المرمى، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، مصطفى طيارة ، عمر كمال عبد الواحد ، عبد الناصر دي ماريا لخط الظهر، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيد سينبوري ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، محمد جريندو ، حسين رجب ، الناشئ أيمن ندا لخط الوسط، أوستين أموتو ، محمود وادي لخط الهجوم.

18 لاعبًا في معسكر المصري بالعين السخنة استعدادًا لـ الداخلية..صور
18 لاعبًا في معسكر المصري بالعين السخنة استعدادًا لـ الداخلية..صور
18 لاعبًا في معسكر المصري بالعين السخنة استعدادًا لـ الداخلية..صور
18 لاعبًا في معسكر المصري بالعين السخنة استعدادًا لـ الداخلية..صور

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