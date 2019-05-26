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حوادث

مكون من طابقين.. وفاة عجوز إثر انهيار منزله بإحدى قرى ملوي

الأحد 26/مايو/2019 - 02:28 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
ايمن رياض
لقى عجوز بقرية ابشادات بمركز ملوي بالمنيا مصرعه بينما نجت زوجته إثر انهيار منزل مكون من طابقين.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وانتشال جثة المتوفي.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بمصرع شخص وانهيار منزل من طابقين بقرية ابشادات بمركز ملوي.

وانتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المراكز والمعاون الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، حيث تبين انهيار منزل مكون من طابقين مما أسفر عنه مصرع صاحب المنزل ويدعي عبد الحميد عثمان 70 سنة فلاح بينما نجت زوجته ا.م 30 سنة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من رفع أنقاض المنزل المنهار لاستخراج جثة المتوفي وتم نقله لمشرحة مستشفي ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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