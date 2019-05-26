وجبات سحور مجانًا.. قرار من إمارة مكة بمناسبة الـ10 الأواخر من رمضان

بدأت سلطات إمارة مكة، فجر الأحد، بتوزيع وجبات السحور مجانًا على قاصدي المسجد الحرام خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان.



وقالت إمارة منطقة مكة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بتوجيه أمير مكة خالد الفيصل ومتابعة نائبه بدر بن سلطان بدأت لجنة السقاية والرفادة بـ إمارة مكة الليلة توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام في الساحات ومحطات انتظار الحافلات".



وأوضحت أن عملية التوزيع ستستمر طيلة العشر الأواخر من رمضان بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.