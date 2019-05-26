إنشاد ديني ومحاضرات دينية بفرع ثقافة الأقصر.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث تتوالى ليالى رمضان الثقافية والفنية فى قصور ومكتبات فرع ثقافة الأقصر، حيث أقام بيت ثقافة الاقالته ليلة ثقافية تضمنت "إنشاد ديني" للشيخ محمد أحمد عبد العاطي ومحمود عبد الجبار.



عقد قصر ثقافة إسنا ندوة دينية للشيخ مصطفى تحدث فيها عن "فضل العشر الآواخر من رمضان وفضل ليلة القدر" وكذلك فقرة للإنشاد الدينى لفرقة النور، بجانب محاضرة بعنوان" ثقافة الحوار" القتها فاطمة محمد مهران، كما أقامت المكتبة الثقافية بالنمسا بمركز دندرة الثقافي بالنمسا امسية رمضانية بعنوان "دور المؤسسة الثقافية فى نشر الفكر المعتدل" ألقاها الشيخ زكريا محمد أحمد عيد.



وأوضح تعريف الثقافة ودورها فى نشر الفكر المعتدل والعلاقة بين الثقافة والعلم والقرآن والسنة هم منهجنا للفكر المعتدل، كما شملت الأمسية فقرة إنشاد دينى لكل من عبد الله حسن مكى ومكى حسن مكى قصائد فى حب النبى وشهر رمضان "رمضان جنة"، كما نظم قصر ثقافة حوض الرمال امسية شعرية للشاعر مصطفى العشاوي وقصائد "ابدا بعتاب الحب"، "انا والغربه" وختاما "مصر في القلب "، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وسرد السيرة الهلالية.



وعقدت مكتبة المدامود الثقافية بديوان آل عبد النعيم بمشاركة نور ابو الفضل محاضرة عن "فن الحوار وقبول الآخر" وتحدث عن كيفية فن الحوار وقبول الآخر من مراعاة الهدوء في الحوار والابتعاد عن العصبية وتقبل الرأي الاخر بكل ارتياح وعدم التمسك بالرأي، بالإضافة لفقرة إنشاد ديني من اطفال القرية.